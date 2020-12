Emin Alper imzalı 'Alef', Variety'nin 2020'nin en iyi 15 uluslararası dizisi listesinde

24 Aralık 2020 Perşembe, 09:51

Emin Alper’in yönettiği; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini üstlendiği BluTV dizisi "Alef"te, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikâyesi anlatılıyor.

FilmLoverss‘ın aktardığı habere göre, dünyanın en prestijli sinema sitelerinden Variety, 2020’nin en iyi 15 uluslararası dizisini belirlediği bir liste yayımladı ve listede "Alef" dizisine de yer verdi.

"Alef" ile beraber listede Sally Rooney‘nin aynı adlı romanından uyarlanan, Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal'ın başarılı performanslarıyla taçlandırdığı "Normal People", Luca Guadagnino imzalı "We Are Who We Are" gibi bu yıl içerisinde izleyicinin dikkatini çeken yapımlar da yer alıyor.

Listede yer alan uluslararası diziler şöyle:

“Alef” (Türkiye)

“The Bad Kids!” (Çin)

“Crash Landing on You” (Güney Kore)

“Invisible Stories” (Singapur)

“La Jauria” (Şili)

“Normal People” (Birleşik Krallık)

“Paatal Lok” (Hindistan)

“Paranormal” (Mısır)

“Partisan” (İsveç)

“Patria” (İspanya)

“Possessions” (Fransa)

“Quiz” (Birleşik Krallık)

“Veneno” (İspanya)

“We Are Who We Are” (ABD)