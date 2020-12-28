Emine Erdoğan: Çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız

28 Aralık 2020 Pazartesi, 17:27

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç” ana temasıyla düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında, çevrim içi yapılan 2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı'na video mesaj gönderdi.

“2030 Yolu” başlıklı zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Emine Erdoğan, “Bugün, dünyanın en önemli gündemi, iklim krizidir. Bu konuda alarm zili durmadan çalıyor. Aldığımız nefesten, gıda zincirine kadar birçok alanı da etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte her gün yeni mücadele alanlarının da karşılarına çıktığına işaret eden Emine Erdoğan, “Daha düne kadar, plastik kirliliğini önlemeye çalışıyorduk. Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren pandemi, kirliliğe yeni bir boyut kattı. Birleşmiş Milletlerin Çevre Programı'na göre, maskelerin yüzde 75'i çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacak. Ne acı. Dolayısıyla, sadece var olan sorunlara çözüm aramak artık yetmiyor. Muhtemel krizlere karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN KARANLIK BİR GELECEK...’

Bilim insanlarının kritik bir eşikte bulunulduğunu söylediğini aktaran Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ya şimdi harekete geçeceğiz ya da geri dönüşü olmayan karanlık bir gelecek, çocuklarımızın gerçeği olacak. Değişimden yana adım atmazsak, gelecekte açlık, kuraklık ve göçler, dünyanın kaderi olacak. Attığımız her yanlış adım, gelecek nesillerin felaketi olabilir. O nedenle, yediden yetmişe, çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız. Adeta, küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz.”

Hazreti Mevlana'nın ‘Öğüt verecek insana değil, örnek alacak insana ihtiyaç var’ sözünü anımsatan Emine Erdoğan, proje çerçevesinde bugün plaket alan iş insanlarının tam da bu ihtiyacın karşılığı, değişimin öncüleri olacağını vurguladı.

DOĞA MESAJI!

Emine Erdoğan, alışılagelen, üretirken tüketen sistemlerin artık sonunun geldiğine işaret ederek, “Doğa dostu üretim sistemlerine geçmenin tam vaktindeyiz. Dünyanın her yerinde artan bir doğa bilinci görüyoruz. Bilinçli tüketiciler çevreye zarar vererek yapılan üretimleri hızla terk ediyorlar” diye konuştu. Emine Erdoğan, Türkiye’de doğasını korumak için mücadele eden yurttaşlara ve çevre direnişlerine uygulanan şiddete ise değinmedi.

"Arz-talep" bahanesi arkasına saklanmanın yürürlükten kalktığını savunan Emine Erdoğan, hayvanlar üzerinde test yapmayan kozmetik markalarının yükselişe geçtiğini, yiyecekten tekstile kadar organik üretim yapan firmaların yaygınlık kazandığını belirtti.