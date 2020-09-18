Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
Eminönü’nde yurttaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 07:00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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