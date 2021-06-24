Emir Aşarı, Almanya'da podyum hedefliyor

24 Haziran 2021 Perşembe, 13:03

Uluslararası platformda mücedele eden başarılı pilotlardan Emir Aşarı hafta sonu bir kez daha Almanya’daki ünlü Nürburgring Pisti’ne çıkacak.

Bu sezon Tezmaksan sponsorluğunda Nürburgring Endurans Serisinde mücadele eden Emir Aşarı, serinin ikinci ve üçüncü yarışında podyumda yer almıştı.

V4 kategorisinde bir BMW 325 marka araçla yarışan Emir Aşarı’nın hedefi takım arkadaşı Moran Gott ile yine podyuma çıkmak.