Emir Aşarı, Almanya'da podyum hedefliyor
Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ünlü pilot Emir Aşarı, hafta sonu Almanya'nın ünlü Nürburgring Pisti'ne çıkacak.
Uluslararası platformda mücedele eden başarılı pilotlardan Emir Aşarı hafta sonu bir kez daha Almanya’daki ünlü Nürburgring Pisti’ne çıkacak.
Bu sezon Tezmaksan sponsorluğunda Nürburgring Endurans Serisinde mücadele eden Emir Aşarı, serinin ikinci ve üçüncü yarışında podyumda yer almıştı.
V4 kategorisinde bir BMW 325 marka araçla yarışan Emir Aşarı’nın hedefi takım arkadaşı Moran Gott ile yine podyuma çıkmak.
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