Emniyet Müdüründe virüs

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:02
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Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaşadığı halsizlik nedeniyle Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Aksoy, evinde izole edilerek, tedaviye alındı.

Sadettin Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.


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