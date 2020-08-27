Emniyet Müdüründe virüs
Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaşadığı halsizlik nedeniyle Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Aksoy, evinde izole edilerek, tedaviye alındı.
Sadettin Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
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