Emniyet uyardı: Bu belgeye inanmayın!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformlarında 'genelge' başlığı ile dolaşıma giren belgenin sahte olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı sosyal medya platformlarında 'genelge' başlığı ile dolaşıma giren belgenin sahte olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türk Polis Teşkilatı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz."
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