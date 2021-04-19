Emniyet'in mahrem ismi yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan Bylock kullanıcısı "Halit" kod adlı H.B., Ankara'da polis tarafından yakalandı.

DHA
19 Nisan 2021 Pazartesi, 14:44
Emniyet'in mahrem ismi yakalandı
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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan Bylock kullanıcısı "Halit" kod adlı H.B., Ankara'da polis tarafından yakalandı.

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