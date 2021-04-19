Emniyet'in mahrem ismi yakalandı
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan Bylock kullanıcısı "Halit" kod adlı H.B., Ankara'da polis tarafından yakalandı.
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan Bylock kullanıcısı "Halit" kod adlı H.B., Ankara'da polis tarafından yakalandı.
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