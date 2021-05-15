Emre Belözoğlu: "Gecenin sonunda bir gündüz var"

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:55

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Süper Lig'in son haftasında, 20:30'da başlayacak Kayserispor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Sivasspor karşısındaki 2-0'lık yenilginin Fenerbahçe için kolay olmadığına değindi:

"Tabii, kolay değildi. Hepimiz adına, oyuncular adına, bizler adına, camia adına, taraftarlarımız adına... Ama gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek ve Fenerbahçe için hiçbir zaman durmayacak. O yüzden ana konsantre olmaktan başka yapabileceğimiz bir gerçek yok. Fenerbahçe'nin son maçı. Son haftaya kadar bu yarışın içinde olmamız gerektiğini söylemiştik, olacağımızı da söylemiştik, çok şükür son haftaya kadar getirdik. Ufak olsa da umudumuz hala devam etmekle beraber, rakiplerimizin bizden çok daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, bugün kazanmak için sahaya çıkacağız. Baktığımızda bugün yine, hemen hemen 10. maçıma çıkıyorum. Bütün takımlarla oynadığımız haftalarda hepsinin düşme veya düşmeme adına net hedefleri vardı. Ya da direkt Avrupa'ya oynayan takımlarla oynadık. Zorlu haftalarda bu göreve soyunduk, inşallah bunu mutlu bitirmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, ondan sonra da rakiplerimizin ne yapacağına bakacağız. Maç sonunda da değerlendirmemizi yaparız."

Belözoğlu, geçmiş haftalara göre farklı bir kadro çıkarması ile ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Mecburuz. Kadromuzda değişikliklerimiz var. Sakatlıklar var. Mesut ve İrfan aramızda değil. Yaptığımız istişarelerle, biraz daha farklı oyuncuları değerlendirmeyi tercih ettik. Karşımızda rakibine göre formasyon değiştiren, çok yeni bir jenerasyondan, çok saygı duyduğum bir teknik adam var. Onlar da hedefli bir takım. Yine zor bir maç olacak, inşallah kazanan taraf oluruz."



