Emre Belözoğlu: "Herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz"

09 Nisan 2021 Cuma, 14:12

Fenerbahçe'de Malatya deplasmanında kaybedilen puanların hayal kırıklığı yaşanırken Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, soyunma odasında sarı-lacivertli oyunculara konuşma yaptı.

Belözoğlu; "Şunu bilin kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ligde daha kat edilecek yol olduğunu de belirten Emre Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayıba tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Belözoğlu, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" dedi.