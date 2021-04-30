Emre Belözoğlu: “Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz”

30 Nisan 2021 Cuma, 00:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, “Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz beraber kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Belözoğlu, “ Sezon başından beri organize olmuş bir takımla zorlu bir maç oynayacağımızı karşılaşma öncesi söylemiştim. İlk yarı itibariyle oyunu oturttuğumuz ve net bir şekilde ağırlığımızı koyduğumuz dakikalar var. Tam oyun bize geçmişken, tabii istemediğimiz bir şekilde, 10 kişi kaldık. İyi pas organizasyonu olan ve topu ayağında tutmaya çalışan bir takıma karşı, herkes elinden geldiğince mücadelesini göstermeye çalıştı. İnandığımız oyuna 10 kişi kaldığımız süreçte de devam etmeye çalıştık. İlk yarıda istediğimize yakın bir görüntü vardı. İster istemez 1 kişi eksik olunca da biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık.

Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Her puanın her zerresine talip olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mücadeleden hiçbir şekilde geri durmadan 4 haftayı en iyi ve Fenerbahçe'ye en çok yakışan şekilde bitireceğiz. İnancımızı korumaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum” diye konuştu.

