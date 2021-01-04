Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi

Recevik, hakaret, Emre ise kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca PFDK'lık oldu.

DHA
04 Ocak 2021 Pazartesi, 18:58
Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile futbolcu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Recevik, hakaret, Emre ise kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca PFDK'lık oldu.


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