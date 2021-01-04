Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi

04 Ocak 2021 Pazartesi, 18:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile futbolcu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Recevik, hakaret, Emre ise kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca PFDK'lık oldu.