En çok kira artışı yaşanan iller belli oldu

19 Ocak 2021 Salı, 12:29

Emlak platformu Hürriyet Emlak, pandemi sürecinden dolayı zorlu geçen 2020 yılında gayrimenkul tarafında yaşanan değişimleri ve kiralık konut kategorilerinde yükselişe geçen il ve ilçeleri değerlendirdi. Buna göre, kiralık konutlarda fiyat artışı yüzde 68,42 ile en çok Muğla’da yaşandı. Muğla’yı yüzde 37,50 ile Denizli, yüzde 35,71 ile İzmir ve yüzde 28,57 ile Hatay takip etti. Muğla'da metrekare birim fiyatı 19 TL’den 32 TL’ye çıktı ve yüzde 68,42 oranında artış gerçekleşti. İkinci sırada kiralık ev fiyatlarının metrekare ortalamasının 8 TL’den 11 TL’ye yükseldiği Denizli var. Denizli'de artış yüzde 37,50 oranında. Üçüncü sırada 14 TL’den 19 TL’ye artan fiyatla yüzde 35,71’lik değişimin görüldüğü İzmir yer alıyor. Son sırada yer alan Hatay’da ise metrekare birim fiyatı 7 TL’den 9 TL’ye yükselerek yüzde 28,57’lik bir artış gerçekleşti.

MUĞLA’DA EN ÇOK ARTIŞ BODRUM’DA

Muğla'nın ilçelerini incelediğimizde en yüksek artışın Bodrum'da olduğunu görüyoruz. Bodrum'da kiralık konutların ortalama fiyatı yüzde 206,89 oranında arttı ve 29 TL’den 89 TL’ye kadar çıktı. İkinci sırada yüzde 80 artışla Milas, üçüncü sırada yüzde 53,33 artışla Fethiye yer alıyor. Dördüncü sırada yer alan Menteşe’de son bir yıl içerisinde yüzde 33,33’lük artış gerçekleşirken Marmaris yüzde 22,72’lik değişimle listenin sonunda yer alıyor. Son 1 yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 5 büyük ilde değerlendirildiğinde yüzde 35’lik artış ile İzmir ilk sırada geliyor. İzmir’i yüzde 15 artış ile İstanbul ve yüzde 9 artış ile Ankara takip ediyor. Antalya’da genel bir değişim gözlenmezken Bursa’da yüzde 9 oranında bir düşüşün olduğu görülüyor. İstanbul’da son bir yılda kiralık konut fiyatlarında Bağcılar ilçesi yüzde 115,38’lik artışla ilk sırada yer aldı. Gaziosmanpaşa yüzde 66,66 ile ikinci sırada yer alırken, Esenyurt yüzde 61,53 ile üçüncü sırada, Ataşehir yüzde 61,11 ile dördüncü sırada ve Başakşehir yüzde 43,75 ile beşinci sırada yer aldı.

ANKARA’DA ZİRVE YİNE ÇANKAYA

Ankara’da son bir yılda kiralık konut fiyatlarında yüzde 30,76’lık artışla Çankaya ilk sırada yer aldı. Yüzde 16,66 ile ikinci ve üçüncü sırada Pursaklar ve Sincan yer alırken, yüzde 14,28 ile Mamak dördüncü sırada, yüzde 12,50 ile Altındağ ilçesi beşinci sırada yer aldı. İzmir’de son bir yılda kiralık konut fiyatlarında yüzde 63,15’lik artışla Güzelbahçe ilk sırada yer aldı. Yüzde 62,50 ile ikinci sırada Urla yer alırken, yüzde 44,44 ile Menemen üçüncü, yüzde 43,75 ile Narlıdere dördüncü ve yüzde 27,27 ile Menderes ilçesi beşinci sırada yer aldı. Bursa’da son bir yılda kiralık konut fiyatlarında yüzde 18,18’lik bir artış gösteren Nilüfer listenin en başında yer aldı. Nilüfer’i yüzde 11,11 ile Yıldırım ve yüzde 10,00 ile Osmangazi ilçesi takip etti.

“PANDEMİ ŞEHİRLERDE GÖÇ BAŞLATTI”

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, kiralık konutlarda son bir yılda gözlemlenen değişimi şu şekilde yorumladı:

“2020 yılında Türkiye geneline baktığımızda kiralık konutların ortalama metrekare fiyat artışında Muğla’nın birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Pandemiden dolayı özellikle Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’e olan taleplerde önemli artışlar gözlemledik. Bölgeye büyük şehirlerden çok fazla göç oldu. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, evlerini satarak ya da kiraya vererek Muğla ilçelerinde evler kiraladı. Bodrum’daki yoğunluğun büyük bir çoğunluğunu da yine İstanbul’dan gelenler oluşturuyor. Genellikle emekli olan ya da pandemi döneminde uzaktan çalışma imkânı olanlar bu bölgelere göç etti. Çocukları için organik hayatı tercih ederek Muğla ilçelerine yerleşenler de oldu. Listede ikinci sırada yer alan Denizli’de ise şehrin dışına doğru yapılanma arttı, piyasa epey hareketlendi. İzmir’de ise yaşanılan deprem felaketi sonrasında kiralık evlere olan talep artınca; özellikle yeni binalarda kira artışı kaçınılmaz oldu. Listenin beşinci sırasında yer alan Hatay’da ise uzun süredir imar sorunları nedeniyle hareketsiz olan sektör faiz indiriminin ardından hareketlendi. Özellikle İskenderun ve Antakya’daki konut stokları hızlıca eridi. Satılık evlere olan yüksek talep dolayısıyla kiralık ev fiyatlarını da yükseltti. Bu ilimizde de yeni projelerin başlamasının ve arz-talep dengesinin yeniden kurulmasının ardından fiyat artışı daha stabil seyredecektir.”