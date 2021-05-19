En çok vaka görülen Çanakkale'nin, 33 köyüne korona uğramadı
Türkiye'de 10-16 Nisan tarihleri arasında en çok vaka görülen Çanakkale'nin 33 köyünde, pandemi boyunca koronavirüs vakası tespit edilmedi. O köylerden Ortaca'da yaşayanlar, bu durumu maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları, doğal yaşama ve beslenmeye borçlu olduklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 10- 16 Nisan tarihlerinde Türkiye’de en çok vaka, 100 bin kişide 962,98 ile Çanakkale’de görüldü. Vakaların yüksek seyrettiği kent, haftalarca Türkiye'de ilk 5’te yer aldı. Bu tablo, Çanakkale'de yaşayanları uzunca bir süre endişelendirdi. Ancak Çanakkale'de madalyonun görünmeyen yüzünde, koronavirüsün giremediği köyler de yer aldı.
İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Çanakkale'de 33 köyde şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.
'DIŞARIYLA BAĞLANTI KURMUYORUZ'
O köylerden biri olan kent merkezine 25 kilometre mesafedeki 40 haneli 80 nüfuslu Ortaca’da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra yeşillikler içerisinde sürdükleri doğal yaşam ve beslenmenin bunda etkili olduğunu söyledi. Köy muhtarı Mahmud Döner (50), "Köyde geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Hayvancılıktan sonra tarım geliyor. Doğayla iç içe yaşıyoruz. Virüsün köyümüzde görülmeme sebebi kurallara uymamızdır. Maske, mesafe ve temizliğe özen gösteriyoruz. Burada doğal besleniyoruz. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütü, yaptığımız peyniri, yoğurdu, köy ekmeğini, köy yumurtası tüketiyoruz. Beyaz ve kırmızı etimizi kendi yetiştirdiğimiz hayvanlarımızdan karşılıyoruz. Dışarıyla pek bağlantı kurmuyoruz. Şu anda da en büyük moral kaynağımız bir vaka olmamasıdır" dedi.
'MASKESİZ GEZMİYORUZ'
Köylülerden Hüseyin Döner (74) de, "Maskesiz gezmiyoruz. Köyümüzün havası temiz. Kendi ürettiklerimizi tüketiyoruz. Bazı yerlerde koronavirüsle ilgili kurallara uyulmuyor. Kanunu, kuralları dinlemiyorlar" ifadelerini kullandı.
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