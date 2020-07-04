En ucuz sigara ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:49

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL oldu.

EN UCUZ SİGARA 14 TL OLACAK

Sözcü'nün haberine göre, Yeni yapılan vergi artışı ile birlikte en ucuz sigara 50 kuruş zamla 14 TL’ye çıkacak.

14 liralık sigaraya 38 kuruş vergi zammıyla birlikte satış fiyatının 14,50’ye çıkması bekleniyor.

15 liranın üstündeki sigaralara 3 kuruş vergi zammı yapılacak bu artışın satış fiyatına yansıması beklenmiyor.

Rakı, votka ve cinin litresinde 8 lira ÖTV artışı olacak. Böylece 100’lük rakının fiyatı 208 TL’den 216 TL’ye çıkacak.

Bir kutu biraya 50 kuruş zam bekleniyor.

BİRA EN AZ 38 KURUŞ ZAMLANACAK

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre ise, alkolde, biranın asgari maktu vergi 1,9125 liradan 2.0442 liraya çıkarıldı. Birada asgari maktu vergi alkol derecesi yüzde 5 olduğu için 5 ile çarpılarak alınıyor. Yani 1 litre birada vergi 9,56 liradan 10.22 liraya çıkmış durumda. 50'lik şişe birada ÖTV ise 33 kuruş artarak 4,78 lira yerine 5,11 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu vergi üzerinden yüzde 18 KDV de alındığı için fiyat 38 kuruş artmış olacak. Tabii ki şirketlerin 50 kuruş civarında bir artışı benimsemesi bekleniyor.

70'LİK DEĞİL ARTIK 170'LİK

Şarapta ÖTV 9 lira 40 kuruştan 10,05 liraya yükseltildi. 70'lik şarapta vergi KDV ile birlikte 76 kuruş artmış oldu. Rakıda ise fiyat artışı daha fazla olacak. Rakı, viski, votka ve Cin gibi alkol oranı yüzde 40'ın üstünde olan içkilerde ÖTV 261,2825 liradan 279,2902 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl'lik rakıda ÖTV 82,3 lirayken 88 liraya ulaştı. ÖTV'deki artışın KDV'yi de etkilemesiyle birlikte satış fiyatı 163 lira olan aynı rakı 170 liraya çıkacak.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

2020 Temmuz itibariyle markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL