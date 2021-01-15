Endonezya’da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusu içi boş halde bulundu
Donanma Kuvvetleri Komutanı Abdul Rasyid, yaptığı açıklamada, Endonezya’da düşen yolcu uçağının içi boş halde bulunduğunu aktardı. Rasyid, kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Endonezya’da 9 Ocak’ta kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının ikinci karakutusunun boş olarak bulunduğu, kayıp olan iç belleği arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Donanma Kuvvetleri Komutanı Abdul Rasyid, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede devam eden aramalarda kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabını, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını belirtti.
DALGIÇLAR ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYOR
Rasyid, donanmaya bağlı özel dalgıç ekiplerinin, kokpit ses kayıt cihazının halen kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kazada hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 12 kişinin kimlik tespiti yapılırken, Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, uçak kalıntısı ve ceset parçalarını arama çalışmalarının 3 gün daha uzatıldığını bildirdi.
İLK KARAKUTUDAN VERİLER İNDİRİLDİ
Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkilileri de 12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ilk karakutudan verilerin indirildiğini belirterek, uçuş verilerinin iyi durumda olduğunu ve kazanın nedenine ilişkin incelemelere başladıklarını açıkladı.
Öte yandan enkaz arama çalışmaları, 4 bin 132 personelin katılımıyla geniş bir alanda 14 uçak, 62 gemi ve 21 bot ile sürüyor.
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