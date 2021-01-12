Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutuları bulundu
Endonezya’nın Cakarta kentinden kalkış yaptıktan düşen yolcu uçağının kara kutuları, Endonezya Donanması’na bağlı dalgıçlar tarafından bulundu.
Endonezya’nın Cakarta kentinden Pontianak kentine sefer yaptığı sırada kalkış yaptıktan dakikalar sonra radar teması kesilen ve okyanusa düşen yolcu uçağının kara kutuları, Endonezya Donanması’na bağlı dalgıçlar tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 160 dalgıç ve 3 bin 600 kurtarma personelinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen kara kutuların 3 gün içerisinde çözümlenmesinin beklendiği ifade edildi.
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