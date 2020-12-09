Enerji-Sen: Acil işler dışında tüm işçiler derhal sahadan çekilmelidir
DİSK'e bağlı Enerji-Sen, tam kapanma önleminin başta İstanbul olmak üzere kapanma kaçınılmaz olduğunu belirtirken "Bu durum karşısında da ilk adım olarak pandeminin ilk sürecinde alınan tedbirler tekrarlanmalı acil işler dışında tüm işçiler derhal sahadan çekilmelidir" çağrısı yaptı.
Günlük 30 bini bulan vaka sayısıyla dünyada üçüncü sıraya yerleşen Türkiye'de hayata geçirilen kısıtlamalardan işçilerin muaf tutulması tepki çekiyor.
Çalıştırılmaya devam edilen işçiler, bunun yanı sıra, salgına karşı hijyen faktörünün öneminden hareketle kapalı su ve doğalgaz saatlerinin açılmasını talep ediyor.
DİSK'e bağlı Enerji-Sen, salgın ile mücadele kapsamında acil ve ertelenemeyecek talepleri sıraladı.
Sendikanın talepleri şöyle:
1) COVID-19 hastalığının en hızlı yayıldığı ve en yaygın görüldüğü toplumsal kesimlerin başında işçi sınıfı gelmektedir. İşçi mahallelerinde tamamen kırmızıya dönen salgın haritaları net olarak göstermektedir ki COVID-19 işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir. Salgına yakalanan tüm işçiler için SGK’ya iş kazası olarak bildirilmelidir.
2) Tüm uzmanların salgına karşı en etkili çözümün hijyen olduğunu belirtmektedir. Kamusal hizmet üretmek ile yükümlü olan kurumlarımız bu hassasiyet ile davranmalı kapama işlemlerinin durdurmalı İstanbul üzerinde ne kadar su ve doğalgaz saati kapalı ise acil açılmalıdır.
3) Virüsün yayılma hızı göz önüne alınarak İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da belirttiği gibi başta İstanbul olmak üzere kapanma kaçınılmaz bir sonuç olarak önümüzde durmaktadır. Bu durum karşısında da ilk adım olarak pandeminin ilk sürecinde alınan tedbirler tekrarlanmalı acil işler dışında tüm işçiler derhal sahadan çekilmelidir.
4) Acil işler için çalışmak zorunda kalan işçiler için, kişisel koruyucu donanımları eksiksiz verilmeli, İşçi arkadaşlarımız arasında pozitif vaka saptandıktan sonra onunla yakın temaslı olanların test yaptırma ve izolasyon süreçleri gereğince uygulanmalıdır.
5) Atölyelerde ve bürolarda çalışmakta olan arkadaşlarımızın çalışma ortamları sürekli dezenfekte edilmeli ve çalışan sayısı zorun işler dışında kaldırılmalıdır.
6) Pandemi sürecinin içerisinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde işyeri hekimleri çalışan ayırmaksızın tüm çalışanların sağlık sorunları ile ilgilenmelidir.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt
Video Haberler
- TBMM'de 'bedelli asker milletvekili' tartışması
- İstanbul'da kan donduran cinayet
- Bodrumlulardan 'koronavirüs' çağrısı: Gelmeyin
- İnsanlığın bittiği an! Oracıkta can verdi
- Güneş'te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
- Yetkililer skandal olayın görüntülerini paylaştı
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Fahrettin Koca, riskli 4 ili açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık tartışmalarına yanıt
- BioNTech-Pfizer aşısına ABD'den onay
- Uzmanlar açıkladı: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
- Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşı açıkladı
- Prof. Dr. Ceyhan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
- İYİ Partili Dikbayır'dan, AKP'li Turan'a çok sert yanıt