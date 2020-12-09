Enerji-Sen: Acil işler dışında tüm işçiler derhal sahadan çekilmelidir

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:58

Günlük 30 bini bulan vaka sayısıyla dünyada üçüncü sıraya yerleşen Türkiye'de hayata geçirilen kısıtlamalardan işçilerin muaf tutulması tepki çekiyor.

Çalıştırılmaya devam edilen işçiler, bunun yanı sıra, salgına karşı hijyen faktörünün öneminden hareketle kapalı su ve doğalgaz saatlerinin açılmasını talep ediyor.

DİSK'e bağlı Enerji-Sen, salgın ile mücadele kapsamında acil ve ertelenemeyecek talepleri sıraladı.

Sendikanın talepleri şöyle:

1) COVID-19 hastalığının en hızlı yayıldığı ve en yaygın görüldüğü toplumsal kesimlerin başında işçi sınıfı gelmektedir. İşçi mahallelerinde tamamen kırmızıya dönen salgın haritaları net olarak göstermektedir ki COVID-19 işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir. Salgına yakalanan tüm işçiler için SGK’ya iş kazası olarak bildirilmelidir.

2) Tüm uzmanların salgına karşı en etkili çözümün hijyen olduğunu belirtmektedir. Kamusal hizmet üretmek ile yükümlü olan kurumlarımız bu hassasiyet ile davranmalı kapama işlemlerinin durdurmalı İstanbul üzerinde ne kadar su ve doğalgaz saati kapalı ise acil açılmalıdır.

3) Virüsün yayılma hızı göz önüne alınarak İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da belirttiği gibi başta İstanbul olmak üzere kapanma kaçınılmaz bir sonuç olarak önümüzde durmaktadır. Bu durum karşısında da ilk adım olarak pandeminin ilk sürecinde alınan tedbirler tekrarlanmalı acil işler dışında tüm işçiler derhal sahadan çekilmelidir.

4) Acil işler için çalışmak zorunda kalan işçiler için, kişisel koruyucu donanımları eksiksiz verilmeli, İşçi arkadaşlarımız arasında pozitif vaka saptandıktan sonra onunla yakın temaslı olanların test yaptırma ve izolasyon süreçleri gereğince uygulanmalıdır.

5) Atölyelerde ve bürolarda çalışmakta olan arkadaşlarımızın çalışma ortamları sürekli dezenfekte edilmeli ve çalışan sayısı zorun işler dışında kaldırılmalıdır.

6) Pandemi sürecinin içerisinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde işyeri hekimleri çalışan ayırmaksızın tüm çalışanların sağlık sorunları ile ilgilenmelidir.