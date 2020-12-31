Enerji verimliliğiyle ilgili idari para cezaları artırıldı
Enerji verimliliğiyle ilgili idari para cezaları 2020 yılı yeniden değerleme oranı seviyesinde düzenleme yapıldı. Enerji verimliliği ile ilgili uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 arttı.
1 OCAK 2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Enerji Verimliliği Kanununun 10'uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı. 2021'de uygulanacak idari cezalar 1854 lira ile 186 bin 632 lira arasında değişecek. Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), biodizel harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınacak.
EPDK'nin konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ayrıca, biodizel harmanlama yükümlülüğünden bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine de engel teşkil etmeyecek.
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