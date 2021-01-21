Engellemelere karşın Çorum’dan Ankara’ya gelen metal işçileri bakanlık ile görüştü

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

İşçileri sendikaya üye oldukları için işten atan Çorum’daki Ekmekçioğulları Metal’de işverenin tavrı Türkiye’deki sendikalaşmanın zorluğunu da ortaya koydu. Patron, sendikaya, “İşçiler sendikaya üye olurken benden izin alacaklar. Hepsini atacağım” dedi.

Bölgedeki işverenlerin aralarında anlaştıkları, işten atılan işçileri diğer işyerlerinin de almadığı öğrenildi. Sendikalı oldukları için işten atılan Çorum’daki Ekmekçioğulları Metal’de çalışan 90 işçi yoldaki tüm engellemelere karşın Ankara’ya geldi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu ve iki işçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile görüştü. Sorunları Bakan Yardımcısı Erdem’e iletildi.

45 gündür fabrikanın önünde eylem yapan 90 işçiden 70’i “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı” davrandıkları iddiasıyla işten çıkarıldıkları için tazminatları da verilmedi. Serdaroğlu, Bakan Yardımcısı Erdem’in müfettiş raporlarının ardından bu işin üzerine gideceklerini söylediğini bildirdi. Çorum Valisi’ne de konuyu ilettiklerini belirten Serdaroğlu, valinin de müfettiş raporlarını beklediğini kaydetti. Serdaroğlu, işten çıkarılan işçilerin başka bir yerde de iş bulamadıklarını, patronların kendi aralarında anlaşarak işten çıkarılan işçileri almadıklarını söyledi.

İSTİSNALAR KALDIRILMALI

Bakanlıktan tüm bunlara müdahale edilmesini, işten çıkarmaya olanak sağlayan istisnaların kaldırılmasını, cezaların ağırlaştırılmasını istediklerini belirten Serdaroğlu, şöyle devam etti: “İşçiler sendikaya üye oldukları için işten atıldı. Devletin ilgili kurumlarının duruma müdahale etmesini istedik. Bu işin mahkeme sürecine kalmasını istemiyoruz. Mahkemeler 4-5 yıl sürüyor. İşveren yetkisiz mahkemelere dava açıyor. Davanın yetkili mahkemeye gelmesi bile 2 yıl sürüyor. Tüm bu sorunları anlattık. Dinlediler. Ancak patronlara karşı ne kadar cesaret gösterebilecekler göreceğiz.”

Serdaroğlu, vazgeçmeyeceklerini, eylemi sürdüreceklerini, siyasi partilerle, bölge milletvekilleri ile görüşeceklerini söyledi. İşverenle görüşmeleri hakkında da bilgi veren Serdaroğlu, “İşveren bize açık açık ‘işçiler benden izin almadan gittiler sendikaya üye oldular. Orayı kapatacağım, hepsini atacağım. Sendika istemiyorum’ dedi. Kendisini işçilerin sahibi gibi gören, ağa gibi davranan bir işveren var. Devletin yasaları işletmesi gerekiyor. İşveren yasaları tanımıyor” dedi.