Engelli 2 çocuğuyla yaşayan yurttaşa 7 bin TL'lik borç!

14 Ocak 2021 Perşembe, 15:28

Bursa'da Karacabey'e bağlı köyde engellli iki oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren Safiye Türken'e, 2011'de 33 gün Muradiye Devlet Hastanesi'nde yatılı tedavi gören eşi Adnan Türken adına İl Sağlık Müdürlüğü'nden 7 bin TL borç kağıdı gönderildi. Eşi 2018'de vefat eden Türken, 2011'de hastanede kendisine bu borcun bildirildiğini ancak "Endişelenmeyin, borcu sigorta karşılayacak" dendiğini söyledi. 2020 yılında Türken'e borç kağıdı gönderildi.





"BORCU SİGORTA ÖDEYECEK DEDİLER, BEN BUNU ÖDEYEMEM"

9 yıl sonra gelen bu borç karşısında şaşkınlığa uğrayan Türken, yetkililerden yardım isteyerek çaresizliğini şöyle anlattı:

“2011 yılı Aralık ayında kalp krizi geçiren eşim Adnan Türken’i Muradiye Devlet Hastanesi’ne yatırdık. Beş gün yoğun bakımda kaldı. Sonra eşimi başka bir servise naklettiler, normal odada 33 gün yatarak tedavi gördü. Bizim sağlık sigortamız yoktu. Yeşil kartlıydık. Sağlık sigortamı yaptırabilmek için uğraştım ama yaptıramadım. Kaymakama çıktım onun yardımıyla SGK'ya başvurduk. Orada sigortamız açılınca tekrar hastaneye döndüm. Kaymakam, hastanenin başhekimiyle görüştü. Sonra eşimin tedavisi devam etti. O sırada başhemşire bana bir borç kağıdı verdi. 'Ben bunu ödeyemem' dediğimde hemşire, 'Bunun seninle alakası yok, ödeme SGK'ya devroldu' dedi. 9 sene sonra bu borç kağıdı bana tekrar geldi. Ben bunu ödeyecek durumda değilim. İki engelli oğlumla kendi kendime geçinen bir insanım. Devlet büyüklerinin yardım etmesini istiyorum."

"VATANDAŞ OLUP DA SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN KAÇ KİŞİ VAR?"

CHP’li Altaca Kayışoğlu, konuya ilişkin Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Altaca Kayışoğlu’nun soruları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da sağlık güvencesi olmayan vatandaşımız var mıdır? Varsa sayısı nedir?

Safiye Türken gibi yardıma muhtaç vatandaşlarımızın durumu ne olacaktır?

Safiye Türken'ın borcuna ilişkin süreç nasıl işleyecektir?

Tedavi faturasının 9 yıl sonra gönderilmesi ihmalden mi kaynaklanmaktadır?