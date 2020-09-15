Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası: Ölümle tehdit ettiler

Kocaleli’nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadın, 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia edince, soruşturma başlatıldı.

DHA
15 Eylül 2020 Salı, 15:14
Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası: Ölümle tehdit ettiler
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan kadın, yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı.

Ailenin şikayetçi olması üzerine, genç kadının ifadesi alındı. Genç kadın, ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Genç kadın daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. Bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti.

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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