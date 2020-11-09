Engin Özkoç'tan Berat Albayrak paylaşımı: Kaçmayın

09 Kasım 2020 Pazartesi, 23:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''Kaçmayın, zamanı geldiğinde hesap vereceksiniz'' dedi.

Özkoç'un paylaşımı şöyle:

''Kaçmayın zamanı geldiğinde hesap vereceksiniz. İki alemde de. Bozduğunuz kantar sizi de elbet tartacak. Vakit yaklaştı.''