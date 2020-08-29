Engin Özkoç'tan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: 82 milyonun bu davanın arkasında duracağını unutmasınlar

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:14

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "T.C.’nin, Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerini ihlal etmeye çalışan devletler, yanlış bir adım atılması durumunda 82 milyonun bu davanın arkasında duracağını unutmamalıdır. Memleketimizin her tarafı tahrip edilse bile bir tepeye çıkar ve oradan savunma ile meşgul oluruz" ifadelerini kullandı.