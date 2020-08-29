Engin Özkoç'tan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: 82 milyonun bu davanın arkasında duracağını unutmasınlar
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklama yaptı.
Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "T.C.’nin, Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerini ihlal etmeye çalışan devletler, yanlış bir adım atılması durumunda 82 milyonun bu davanın arkasında duracağını unutmamalıdır. Memleketimizin her tarafı tahrip edilse bile bir tepeye çıkar ve oradan savunma ile meşgul oluruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Adana'daki yangında her şeyini kaybetti
- Prof. Dr. Ünal canlı yayında açıkladı: Korkunç boyutta
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!