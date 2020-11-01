Enkaz altında kalan babaanne ve 4 torunu için umutlu bekleyiş sürüyor
İzmir depreminde en çok etkilenen yerlerden biri olan Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan bir babaanne ve 4 torunu için umutlu bekleyiş sürüyor. Anne ve babaları çalıştıkları için torunlarına bakan babaanne ve dört torunu için ekipler zamanla yarışıyor.
Fotoğraf: ANKA
Enkaz altında kalan 60 yaşındaki Arife Yücel ile torunları 4 yaşındaki Lena Yücel, 6 yaşındaki Vera Yücel, 10 yaşındaki Feda Yücel ve 2 yaşındaki Diren Yücel için enkaz önünde bekleyen yakınları ise enkazdan gelecek iyi bir haber için umutla bekliyor.
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