Enkaz altında kalan babaanne ve 4 torunu için umutlu bekleyiş sürüyor

01 Kasım 2020 Pazar, 19:29

Fotoğraf: ANKA

Enkaz altında kalan 60 yaşındaki Arife Yücel ile torunları 4 yaşındaki Lena Yücel, 6 yaşındaki Vera Yücel, 10 yaşındaki Feda Yücel ve 2 yaşındaki Diren Yücel için enkaz önünde bekleyen yakınları ise enkazdan gelecek iyi bir haber için umutla bekliyor.