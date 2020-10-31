Enkaz altındaki İnci ve köpeğini kurtaran sağlıkçı o anları anlattı: Ellerimi tutmak istedi

31 Ekim 2020 Cumartesi, 15:05

17 saat enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan’ı enkazdan kurtaran UMKE personeli Edanur Doğan, deprem haberinin ardından Aksaray’dan yola çıkarak gece İzmir’e ulaştıklarını söyledi.

Doğan, İnci’nin 17 saat enkaz altında kaldığını, uyuyakalmaması için İnci ile sürekli konuştuklarını söyleyen Doğan, o anları anlattı:

"Evde yalnız olduğunu, annesinin babasının işte olduğunu söyledi, İnciyle sürekli konuştuk. Çok korktuğunu üşüdüğünü söyledi. Köpeğinin de kurtarılmasını istiyordu. İlk önce köpeğini kurtardık, köpeği çok korkmuştu onu çıkarmakta biraz zorlandık.

Daha sonra İnciye ulaştım. Çok korkuyordu onu sakinleştirmek için uğraşıyordum. Daha sonra ellerimi tutmak istedi, ellerimi tutar mısın dedi. Çok farklı duygu hissettim bu duygu tarif edilemez."

İnci ve köpeğinin kurtarılma anları: