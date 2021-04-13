Enner Valencia'nın sakatlığı ile ilgili Fenerbahçe'ye iyi haber
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile sahasında oynadığı maçta bacağından sakatlanan Enner Valencia'nın bugün MR'ı çekildi, korkulan olmadı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynadığı maçta bacağından sakatlanan Enner Valencia'nın bugün MR'ı çekildi. Ekvadorlu hücum oyuncusunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirlendi.
Dünkü mücadelede yaşadığı sakatlık sonucu yerini 81'inci dakikada Osayi-Samuel'e bırakan Valencia'nın bugün çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmadı. Bacağında az miktarda ödem tespit edilen tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak sarı lacivertli takımda Valencia'nın durumunun maç gününe kadar takip edileceği bildirildi. 31 yaşındaki futbolcu büyük bir ihtimalle Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.
Öte yandan, dünkü maçta sakatlanan bir diğer isim olan Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.
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