EPDK'den, akaryakıt şirketlerine "fiyatları makul seviyeye çekin" uyarısı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt
fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi
üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken,
fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini
belirtti.
EPDK'den
konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının
serbest piyasa ortamında rekabetçi bir anlayışla belirlendiği kaydedildi.
Fiyatların EPDK
tarafından belirlenmediği ve kurumun indirim ile artışlara müdahale etmediği
vurgulanan açıklamada, "Ancak fiyat hareketleri EPDK tarafından anbean
titizlikle takip ediliyor. Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve
rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK’nin müdahale etme ve
tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor. Bu kapsamda, EPDK geçtiğimiz
yıllarda 3 defa 2’şer aylık süreyle tavan fiyat uygulamasına karar vermiş, yurt
geneli için belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı
engellenmişti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, EPDK'nin özellikle yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı son aylarda akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin tüketiciyi mağdur ettiği ve rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit ettiği aktarıldı.
"BU HAREKET, SEKTÖRÜ DİNAMİTLEMEKTİR"
Açıklamada
konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tüm
iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul
olmayacak biçimde arttığının tespit edildiğini belirterek, "İstanbul
Avrupa yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok
daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir
başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve
sektörü dinamitlemektir." değerlendirmesinde bulundu.
"YENİ
BİR BALANS AYARI SÜRPRİZ OLMASIN"
Yılmaz,
katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen
belirgin bir artış gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Katkılı
ürünler İstanbul Avrupa yakasında litre başı 5 kuruş, diğer illerde litre başı
7 kuruş gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde
ortaya çıkan bu artışa EPDK’nin sessiz kalmasını da kimse beklemesin. Çok
net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Oyunu
kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün tüm oyuncularının kırmızı çizgisi
olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz
olmasın. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı
atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan
fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz."
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