Erbaş: İdeal toplum için din ve eğitim hizmetlerini en ileri seviyeye getirmeliyiz

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:24

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çevrimiçi yapılan 39. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Salgın sürecindeki ikinci il müftüleri istişare toplantısının yapıldığını ifade eden Erbaş, "Şartlar ne olursa olsun, Diyanet İşleri Başkanlığının mensupları, hizmetlerini kesintisiz sürdürecektir. Aynı zamanda zorluklarla mücadelede, sağduyu ve ferasetle milletimize öncülük ve rehberlik etmeye devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız" dedi.

Dijital iletişim mecralarının insanlar arasındaki sosyal ilişkiler ve iletişim üzerindeki etkisine de değinen Erbaş, "yeni neslin dilini ve üslubunu anlamanın, onlarla iletişim kanalları açabilmenin, yeni bir ortak dil ve üslup oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu" dile getirdi.

"ACELE ETMELİYİZ"

"Gençlerle iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz" diyen Erbaş, "Bizim onlara nasıl ulaşmamız gerektiğini konuşmakla beraber istedikleri takdirde onların bizi bulabilmelerini sağlayacak bir zemin oluşturmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Salgın döneminde gençlerin zamanlarının verimli geçirmesinin önemine" değinen Erbaş, "Salgın şartlarında yaşadığımız bu zor zamanları, gençlerimiz açısından manevi değerlerimizi yeniden inşa etmeye ve hayata daha güçlü şekilde yansıtmaya vesile kılabiliriz" görüşünü paylaştı.



