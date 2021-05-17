Erdem Sağlık Grubu patronu Külünk, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı hedef aldı: Artık susturulmalı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:29

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün de yönetiminde olduğu Erdem Sağlık Grubu, koronavirüs salgınında tedbirlerin gevşetilmesinin sakıncalarına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı hedef aldı.

Erdem Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Metin Külünk'ün de ağabeyi Hasan Külünk, Twitter hesabı üzerinden Ceyhan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"TV'lerde konuşma yapan ilim insanları söyledikleri doğru bile olsa etkilerini düşünmek ve dikkate almak gereğini neden hissetmezler. Gündemde olmak egosu cemiyetin moralinden daha baskın olanlara ekranlarda yer verilmemeli, şu Prof. Mehmet Ceyhan artık susturulmalıdır."

Külünk birkaç saat sonra yazdığı bir başka tweet'inde de isim vermeden hakaretlere başvurup şöyle yazdı:

"Ulan bu i neyi gene çıkardılar tv ye. Mecbur musunuz şeref fukaraları, susturun şu haini."

"TARAMA TESTİ YAPMIYORUZ, RAKAMLAR GERÇEK DEĞİL"

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "kontrollü normalleşme" kararı için gazetemize yaptığı değerlendirmede "Diğer açılan ülkelere bakıp da ‘onlar açıyor biz de açarız’ demememiz lazım çünkü onlar çok yoğun bir kısıtlama döneminden sonra yavaş yavaş açılıyorlar. Buna rağmen onlar da sorunlarla karşılaşıyorlar." uyarısında bulunmuştu.

Koronavirüs vakalarının 10 binlerde olmasının yanıltıcı olduğunu belirten Mehmet Ceyhan, "Tarama testi yapmadığımız için görünen 10 binli rakamlar gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmıyor. O nedenle buna güvenip birdenbire önlemleri hızlı şekilde kaldırırsak yeniden bir vaka artışıyla karşılaşabiliriz" demişti.