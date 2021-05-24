Erdoğan açıkladı: Türkiye, ilk kez bir NATO ülkesine İHA satışı yapacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'ya İHA satışı yapılacağını duyurdu. Erdoğan, ''Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir'' ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Erdoğan, ''İHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir'' ifadelerine yer verdi.
'F-16 UÇAKLARIMIZI POLONYA'YA GÖNDERECEĞİZ'
Erdoğan, ''Kıymetli basın mensupları Polonya AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniştir. Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz'' dedi.
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