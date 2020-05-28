Erdoğan açıklama yapıyor: Hangi yasaklar kalkacak?
Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklar konusunda açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarını Cumhuriyet TV'den canlı olarak izleyebileceksiniz.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle getirilen yasaklar konusunda açıklama yapması bekleniyor.
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