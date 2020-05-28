Erdoğan açıklama yapıyor: Hangi yasaklar kalkacak?

Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklar konusunda açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarını Cumhuriyet TV'den canlı olarak izleyebileceksiniz.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2020 Perşembe, 19:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. 

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle getirilen yasaklar konusunda açıklama yapması bekleniyor.

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