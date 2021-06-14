Erdoğan-Biden görüşmesinden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 15:27
Erdoğan-Biden görüşmesinden ilk kareler
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk" dedi.

NATO Zirvesi sonrası alınacak kararlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen toplantının sonuçları dünya genelinde yakından takip edilecek.

İşte, zirveden ilk fotoğraflar:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler