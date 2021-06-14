Erdoğan-Biden görüşmesinden ilk kareler

14 Haziran 2021 Pazartesi, 15:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk" dedi.

NATO Zirvesi sonrası alınacak kararlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen toplantının sonuçları dünya genelinde yakından takip edilecek.

İşte, zirveden ilk fotoğraflar: