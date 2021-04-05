Erdoğan değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin yayımladığı bildiri sonrasını ilk açıklamasını yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadesine yer verildi.
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