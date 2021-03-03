Erdoğan ile Macron uzun aradan sonra görüştüler
Birbirlerine ağır eleştiriler yönelten Erdoğan ve Macron, video konferansla görüştü. Türkiye - Fransa dostluğuna vurgu yapan Erdoğan’ın Avrupa’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya kadar olan coğrafyada ortak adımlar önerdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
KAVGADAN DOSTLUĞA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransız mevkidaşı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerini ve Macron’un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti. Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması’nın 100’üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti. Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup ile temelleri atılan dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye-Fransa işbirliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi. Erdoğan, “İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.
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