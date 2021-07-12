Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:08

Binlerce çalışanın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresinin ne olacağına ilişkin kararın alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinden aşılamaya kadar bir dizi başlığın da görüşüldüğü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.



Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.



Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız.



2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız.



Artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimiyle işbaşı eğitimini birleştiriyoruz.



KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Bayramda köprülerden ücretsiz geçiş, cuma günü gece yarısı başlayacak.



Araçlarıyla Niğde-Ankara otoyolunu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.







AYRINTILAR GELİYOR...



