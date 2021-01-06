‘Erdoğan ve Bahçeli’nin gözlerine yansıyan işte bu sıkıntı'

06 Ocak 2021 Çarşamba, 14:58

Gazeteci Murat Yetkin yayınladığı son yazısında, dün gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesini inceledi. Görüşmede neler konuşulduğu açıklanmadı fakat Yetkin "Kulise sızan bilgilerle ülkenin gündemindeki sorunlar birlikte ele alındığında sıkıntılı bir süreçten çıkış yolu arandığı iki liderin yüzlerindeki ifadeye, vücut dillerine de yansıyor" bilgisini aktardı.

Yetkin’in ‘kulise sızan bilgileri’ de kaleme aldığı yazısı şu şekilde:

“Toplantının gündemi ve ele alınacak sorunlar konusunda da Erdoğan’ın 30 Aralık’ta randevu isterken Bahçeli’ye bilgi vermiş olması, siyasetin olağan akışına uygundur. Bu mantık zincirine göre, bazı erken yorumcuların söylediği gibi, İlker Başbuğ’un 27 Mayıs darbesinden söz etmiş olması gibi gelişmeler üzerine yapılmış değil yani; bu konuya gündem dışı değinmiş olabilirler ama değindiklerine dair henüz bilgi bulunmuyor.

Kulis bilgilerine göre görüşmede ağırlıkla Erdoğan’ın Kasım’da sözünü ettiği ekonomi ve yargı reformları ele alınmış. Ayrıca dış politika konuları, ABD ve AB ile ilişkiler de.”

İki liderin gözlerine sıkıntıların yansıdığını belirten Yetkin'in yazısındaki "Dış gelişmelerin ekonomiye etkisi" başlıklı bölümü şöyle:

“Yargı üzerinde yürütme etkisinin azalması artık sadece Avrupa Birliği ile ilişkiler bakımından önem taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda ABD ile ilişkilerde de öne çıkabilir. 20 Ocak’ta Beyaz Saray’ı devralacak yeni ABD Başkanı Joe Biden, uluslararası öncelik listesinde bir demokratikleşme konferansı bulunduğunu ilan etti. Biden yönetiminde ABD ve Türkiye arasında yaptırımlar gölgesinde ilişkilerin ilk sınav yeri 17 Şubat’taki NATO liderler zirvesi olacak. AB liderleri 25 Mart’ta Türkiye ile ilgili sorunlar hakkında ABD ile ilişkileri dikkate alarak karar verecekler.

Diğer yandan (www.10haber.net sitesi de yazmış) dünyanın önemli danışmanlık şirketlerinden Eurasia Group, Türkiye’deki ödemeler dengesi sorununun AK Parti tabanını da zayıflatacak düzeye getirmesini küresel riskler arasında saymış. Bu risk Türkiye’yi bir erken seçime götürecekse mesele yok, seçmen verir kararını, sonuca bakılır. Ama dışarıdan bakıldığında ödemeler dengesinin daha da bozulması karşısındaki asıl risk Türkiye’nin yeni askeri hamlelere girmesi olarak görülüyor.

Görüldüğü gibi yargı reformundan ekonomik reformlara, dış politikadan seçim tartışmasına dek bütün sorunlar iç içe geçmiş durumda, 2021 kapısında bekliyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin gözlerine yansıyan işte bu sıkıntıdır.”

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