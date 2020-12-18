Erdoğan'a yanıt: 750 lira verseniz ne olur, vermeseniz ne olur?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından esnafa 1000 lira hibe ve 500 ile 750 lira arasında değişen kira desteği sunacaklarını açıklamıştı. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven kararla ilgili “Krediyi ertelemenizi rica etmiştik, bunu ödeyemiyoruz. 750 lira para yardımı verseniz ne olur, vermeseniz ne olur?” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Aralık Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından esnafa 1000 lira hibe ve 500 ile 750 lira arasında değişen kira desteği sunacaklarını açıklamıştı.
Erdoğan’ın açıkladığı bu desteğin kahveci esnafının yaralarını sarmadığını ifade eden Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, “Kapalı olan esnaf gündemde değil açık olan esnaf gündemde. Tabi ki hepsine yardım edilsin ama önce kapalı olan esnafımıza edilsin” dedi.
Güven kahveci esnafının evine para götüremediğini kaydederek, daha önce esnafa verilen kredilerin ödeme dönemi geldiğini ve esnafın bunu ödeyemediğini bildirdi. Güven, “Krediyi ertelemenizi rica etmiştik, bunu ödeyemiyoruz. 750 lira para yardımı verseniz ne olur, vermeseniz ne olur?” diye tepki gösterdi.
Güven bir kahvehane dükkanı kirasını 2 bin liradan aşağı olmadığını ifade ederek, “Yarım elma gönül alma. Biz bir şey demiyoruz, veriyorsunuz ama 4 gündür genelge gelmedi. Hangi şartlarda bu ödenecek. Basit usulü getirdiğiniz, zaten kahveci esnafı basit usul değil. Bunları da göz önünde bulundurarak, yeniden yapılandırma yaparsanız seviniriz” diye konuştu.
Güven kahveci esnafının hep Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu ancak “Açız” dediği zaman dalga geçildiğini vurgulayarak, “Geçen gün Engin Altay ‘Esnaf aç’ diyor, AK Partili Tin de ‘Eğer boğazınızdan ekmek giriyorsa, aç değilsiniz’ diyor. Böyle vekiller Meclis’te olduğu mühletçe bugün de yarın da perişan oluruz” görüşünü dile getirdi.
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