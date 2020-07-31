Erdoğan’dan Cudi Dağı’ndaki askerlere bayram telefonu

31 Temmuz 2020 Cuma, 09:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Şırnak kırsalındaki Cudi Dağı’ndaki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde askerlerle kıldı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı’nın bereketi ve Sefine Bölgesi’nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soylu ile telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı’nı kutladı.