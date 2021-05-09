Erdoğan'dan 'Danıştay' mesajı: Vazgeçilmez bir konuma sahip
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay ile ilgili yayımladığı mesajda, Türkiye'nin hukuk devleti vasfının korunmasında vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu belirtti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Danıştay'ın 153. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"BÜYÜK SORUMLULUKLAR ÜSTLENDİĞİNE İNANIYORUM"
Bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olan, yönetimi de yargı yoluyla denetleyen Danıştay, ülkemizin hukuk devleti vasfının korunmasında ve güçlendirilmesinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Danıştay ve idari yargının kıymetli mensuplarının da üstün hizmet anlayışlarıyla ülkemizde adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü konularında büyük sorumluluklar üstlendiğine inanıyorum.
Danıştay ve idari yargı mensuplarımızın ülkemizin menfaatleri, milletimizin değerleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden çalışacaklarına inancım tamdır. Danıştay’ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle, başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere idari yargı mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum.
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