Erdoğan’dan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye’nin gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri tribünden izlemesinin mümkün olmayacağını ifade eden Erdoğan uzlaşma çağrısında bulunarak, “Akdeniz’deki sorunları birbirimizi suçlayarak değil bölgedeki aktörleri aynı masa etrafında toplayarak çömebileceğimize inanıyoruz. Diplomasiye şans tanımalıyız” dedi. AB’ye de ‘içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı’ çağrısında bulunan Erdoğan, “Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir” ifadelerini kullandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesajla katıldı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik.
Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir.
1,5 İLE 3,5 MİLYAR VİRAL CİVARI PETROL REZERVİ MEVCUT
Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır.
‘KİMSENİN HAKKINI GASBETME PEŞİNDE DEĞİLİZ’
Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz.
Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Kimsenin hakkını, hukukunu gasbetme peşinde değiliz. Haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz.
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