Erdoğan'dan Fransa ve Yunanistan'a 'Doğu Akdeniz' tepkisi

30 Ağustos 2020 Pazar, 18:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları diploma töreninde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Her bedeli ödemeye hazırız. Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi'' ifadelerini kullandı.

'AYNI FEDAKARLIKLARI GÖZE ALABİLİYORLAR MI?'

Erdoğan, ''Asıl soru şu, acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık. On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.