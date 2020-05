Erdoğan'dan George Floyd açıklaması: İnsanlık dışı mentaliteyi kınıyorum

Konuya ilişkin Twitter hesabı hesabı üzerinden açıklamada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesini 'insanlık dışı' olarak tanımladı ve "Bu insanlık dışı eylemin faillerinin hak ettikleri cezayı alacağına inanıyorum. Konuyu takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İngilizce attığı tweetinde, "ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu öldürülmesine yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım, sadece hepimizi üzmekle kalmamış aynı zamanda tüm dünyada karşı durduğumuz adaletsiz düzenin en acı verici tezahürlerinden biri olmuştur. Bize, yaratandan ötürü insanlığı sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir üyesi olarak bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum. Nerede, ne bağlamda, ne şekilde olursa olsun Türkiye, daima insanlığa karşı her türlü saldırıya karşı durmuştur" dedi.

The racist and fascist approach that led to the death of George Floyd in the US city of Minneapolis as a result of torture has not only deeply saddened all of us, but it has also become one of the most painful manifestations of the unjust order we stand against across the world.