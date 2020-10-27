Erdoğan'dan Hatay açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki terör eylemi sonrası açıklamasında "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki terör eylemi sonrası bir açıklama yaptı.
Erdoğan, Twitter'da paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."
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