Erdoğan'dan Tatar'a 'yeni makam' önerisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada KKTC'ye bir 'cumhurbaşkanlığı makamı' inşa edilmesi çağrısında bulundu. Erdoğan, "Bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret ederek katıldığı KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde 'makam' önerisi yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasında o bölüm şöyle:
"KKTC'nin altyapı projelerine 162 milyon lira aktardık. Önümüzdeki zorluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesini artırma gayreti içindeyiz. Bu arada Sayın Tatar'a da söyledim. Uygun bir yerde, 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim ve bu makamı oraya taşıyalım. Zira, bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir."
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