Erdoğan'dan Tatar'a 'yeni makam' önerisi

15 Kasım 2020 Pazar, 16:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret ederek katıldığı KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde 'makam' önerisi yaptı.





Erdoğan'ın konuşmasında o bölüm şöyle:

"KKTC'nin altyapı projelerine 162 milyon lira aktardık. Önümüzdeki zorluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının hayat kalitesini artırma gayreti içindeyiz. Bu arada Sayın Tatar'a da söyledim. Uygun bir yerde, 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim ve bu makamı oraya taşıyalım. Zira, bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir."