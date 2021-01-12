Erdoğan'dan 'Telegram' kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 20:24
Erdoğan'dan 'Telegram' kararı
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'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın haberleşme uygulamaları Telegram ve BİP'te hesap açtığı belirtildi.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da" denilerek kanalların linki verildi. 


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