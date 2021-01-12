Erdoğan'dan 'Telegram' kararı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın haberleşme uygulamaları Telegram ve BİP'te hesap açtığı belirtildi.
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 28, 2020
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Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da" denilerek kanalların linki verildi.
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