Erdoğan'ın 1 Mayıs kutlaması: Aracından işçileri selamladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da inşaat işçilerini selamladı.

DHA
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:57
Erdoğan'ın 1 Mayıs kutlaması: Aracından işçileri selamladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlandığı bugün, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu.

Erdoğan, buradaki işçileri selamladı. AKP'li Cumhurbaşkanı, daha sonra da Vahdettin Köşkü'ne geçti. 



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