Erdoğan’ın atama kararına sert tepki: Yazıklar olsun

28 Mayıs 2020 Perşembe, 09:49

Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlığına Türker Gürsoy atandı. Gürsoy, daha önce Gülen cemaatine ait Asya Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.Türker Gürsoy, Asya Emekliliği yönetirken, BEStival kampanyası düzenlemiş, faiz hassasiyeti olan bireyleri, bireysel emekliliğin tüm avantajlarıyla tanıştırdıklarını belirtmişti.

ÖZGÜR ÖZEL ÇOK SERT TEPKİ



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu atamaya CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert tepki gösterdi.

“Yazıklar olsun” diyen CHP’li Özel, Resmi Gazete’de yer alan atama kararının görüntüsünü paylaşarak, “Para yatıranın kamudan çıkarıldığı, hapse atıldığı Bank Asya iştiraki Asya Emeklilik’in 2013-2014 yılları arasında genel müdürlüğünü yapan Türker Gürsoy’un Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na atanmasının hiçbir izahı yoktur” ifadelerini kullandı.



