Erdoğan’ın atama kararına sert tepki: Yazıklar olsun
Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlığına Türker Gürsoy atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu atamaya CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert tepki gösterdi.
Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlığına Türker Gürsoy atandı. Gürsoy, daha önce Gülen cemaatine ait Asya Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.Türker Gürsoy, Asya Emekliliği yönetirken, BEStival kampanyası düzenlemiş, faiz hassasiyeti olan bireyleri, bireysel emekliliğin tüm avantajlarıyla tanıştırdıklarını belirtmişti.
ÖZGÜR ÖZEL ÇOK SERT TEPKİ
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu atamaya
CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert tepki
gösterdi.
“Yazıklar olsun” diyen CHP’li Özel, Resmi Gazete’de yer alan
atama kararının görüntüsünü paylaşarak, “Para yatıranın kamudan çıkarıldığı,
hapse atıldığı Bank Asya iştiraki Asya Emeklilik’in 2013-2014 yılları arasında
genel müdürlüğünü yapan Türker Gürsoy’un Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na atanmasının hiçbir izahı yoktur”
ifadelerini kullandı.
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