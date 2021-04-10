Erdoğan’ın Başdanışmanından İmamoğlu’na çirkin sözler
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Twitter üzerinden çirkin sözlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Erdoğan’ın “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız” dediği Kanal İstanbul’a karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Kendini ‘Kâinat imamı’ görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun. Yemezler, yedirirler” diyerek hedef aldı.
Saral, Twitter’dan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
“Ömrü hayatını ‘tevazuu’ numarasıyla geçiren ve aslında kibrin, kendini beğenmişliğin en üst perdesini yaşayan Zat-ı İmamoğlu; herhalde vazifenin belediyeyi yönetmek olduğunu unutmuşsun, kendini ‘Kâinat İMAM’ı’ görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun? Yemezler, yedirirler!
Sen (İmamoğlu) kimsin ki nasıl bir cür’et ki ‘Kanal İstanbul’ projesi yatırımcılarına tehdit dilini kullanıyorsun? Sen, maske takarak milletin suretine kendini sokmuş ve aslında üç koyunu dahi idare edemeyecek kadar yeteneksiz ve ne yaptığını bilmez kibir abidesi bir zavallısın..!”
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