Erdoğan’ın Başdanışmanından İmamoğlu’na çirkin sözler

10 Nisan 2021 Cumartesi, 18:59

Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Erdoğan’ın “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız” dediği Kanal İstanbul’a karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Kendini ‘Kâinat imamı’ görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun. Yemezler, yedirirler” diyerek hedef aldı.

Saral, Twitter’dan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

“Ömrü hayatını ‘tevazuu’ numarasıyla geçiren ve aslında kibrin, kendini beğenmişliğin en üst perdesini yaşayan Zat-ı İmamoğlu; herhalde vazifenin belediyeyi yönetmek olduğunu unutmuşsun, kendini ‘Kâinat İMAM’ı’ görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun? Yemezler, yedirirler!

Sen (İmamoğlu) kimsin ki nasıl bir cür’et ki ‘Kanal İstanbul’ projesi yatırımcılarına tehdit dilini kullanıyorsun? Sen, maske takarak milletin suretine kendini sokmuş ve aslında üç koyunu dahi idare edemeyecek kadar yeteneksiz ve ne yaptığını bilmez kibir abidesi bir zavallısın..!”