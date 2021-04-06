Erdoğan'ın 'bildiri' açıklamasındaki 'AB' ayrıntısı
Gazeteci Murat Yekin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışma konusu edilmesine ilişkin yayımladığı bildirinin ardından yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Yetkin Raport'ta yayımlanan yazıda Erdoğan'ın bu yöndeki 'hesaplaşmayı' AB görüşmelerinden sonra 7 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceğini ifade eden Yetkin, CHP'liler ile ilgili de istihbarat çalışması yapıldığını aktardı. Gazeteci Yekin işler ters dönerse okların CHP'yi göstereceğini de aktardı.
Murat Yekin, Erdoğan'ın 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada AB ile yapılacak görüşmeye dikkat çekti. AB'nin ile yapılacak görüşmenin yatırımlar ile ilgili olduğunu aktaran Yetkin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarında da dikkat çekti.
Çelik'in o sözleri şöyle:
“Bildirinin yayınlandığı andan itibaren Türkiye’deki ve dünyadaki algısına bakın. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenlerin algısına bakın. Yarın AB ile gerçekleştirilecek ziyaret algısına bakın. Bunlar önce tutuyorlar ‘Biz bu bildiriye karşıyız, ama AK Parti’nin işine yaradı’ diyorlar. ”
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında da dikkat çeken Yetkin, CHP'ye yönelik yoğun bir istihbarat çalışmasının yapıldığını yazdı.
Yetkin'in bu yöndeki analizi ise şöyle oldu:
"İmzacıların arkasında CHP’nin olduğunu iddia etmesi bu ihtimalle çelişiyor gibi görünebilir. Çelişmiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aHaber’de imzacıların son bir aylık telefon kayıtlarının araştırılıp hangi partiyle irtibatlı olduklarının saptandığını söyledi. Orada parti adı vermedi ama 1960 darbesinin “operasyon merkezinin de CHP, hatta bizzat İnönü” olduğunu söyledi. Ciddi bir istihbarat çalışması yapılmış, sadece imzacılar değil, CHP’liler hakkında da. Erdoğan konuşmasında imzacılar arasında CHP üyeleri olduğunu, bazı imzacıların “eşi, oğlu, yakınının” CHP üyesi olduğunu ve bunları “yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceğimizi” söyledi.
Erdoğan bunu söyler de çıtayı her gün biraz daha düşürme gayretindeki Hürriyet durur mu? Hemen, sanki CHP üyesi olmak yasa dışı bir işmiş gibi, imzacılar arasında yakınları CHP üyesi olanların isimlerini ifşa etmeye başladı. Ama herhalde birileri Erdoğan’a, ya da bu cin fikrin sahibine “kişisel verileri koruma” kanunundan ve bunun da bir AB gereği olduğundan filan söz etti ki Hürriyet apar topar yayınını geri çekti, sonra değiştirdi. Bugünkü hükümet yanlısı medyada ise, bir ikisi dair konu o kadar öne çıkarılmadı.
Bir örnek de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret ederek bildiriyi kınadıkları açıklanan emekli subaylar (TESUD) ve astsubaylar (TEMAD) derneklerinden geldi. TESUD, ziyaretin kendi başvuruları değil Bakanlığın davetiyle yapıldığını ve kınama olmadığını duyurdu."
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