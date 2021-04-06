Erdoğan'ın 'bildiri' açıklamasındaki 'AB' ayrıntısı

06 Nisan 2021 Salı, 09:52

Murat Yekin, Erdoğan'ın 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada AB ile yapılacak görüşmeye dikkat çekti. AB'nin ile yapılacak görüşmenin yatırımlar ile ilgili olduğunu aktaran Yetkin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarında da dikkat çekti.

Çelik'in o sözleri şöyle:

“Bildirinin yayınlandığı andan itibaren Türkiye’deki ve dünyadaki algısına bakın. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenlerin algısına bakın. Yarın AB ile gerçekleştirilecek ziyaret algısına bakın. Bunlar önce tutuyorlar ‘Biz bu bildiriye karşıyız, ama AK Parti’nin işine yaradı’ diyorlar. ”

İŞLER TERS DÖNERSE

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında da dikkat çeken Yetkin, CHP'ye yönelik yoğun bir istihbarat çalışmasının yapıldığını yazdı.

Yetkin'in bu yöndeki analizi ise şöyle oldu: