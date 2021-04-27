Erdoğan'ın eleştirilmesi TBMM'de tartışma çıkardı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesi AKP'li milletvekillerini kızdırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tansiyon yükseldi.
TBMM Genel Kurulu’nda Grup Başkanvekilleri konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi. AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP ve CHP grubu ile tartıştı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, söz alarak Akbaşoğlu’na yanıt verdi.
Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmesini AKP'li milletvekillerini kızdırdı. Özkoç ile AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora arasında tartışma yaşandı.
TBMM Başkan Vekili Haydar Akar oturuma ara verdi.
Video Haberler
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Melek İpek tahliye oldu
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması