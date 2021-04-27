Erdoğan'ın eleştirilmesi TBMM'de tartışma çıkardı

27 Nisan 2021 Salı, 17:29

TBMM Genel Kurulu’nda Grup Başkanvekilleri konuşmaları sırasında tansiyon yükseldi. AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP ve CHP grubu ile tartıştı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, söz alarak Akbaşoğlu’na yanıt verdi.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmesini AKP'li milletvekillerini kızdırdı. Özkoç ile AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora arasında tartışma yaşandı.

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar oturuma ara verdi.